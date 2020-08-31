القبض على 'اخطر عصابة' تنتحل صفة عسكرية في البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاثنين، عن إلقاء القبض على "اخطر عصابة" تنتحل صفة عسكرية في المحافظة.
وأضافت أنه "ضبط بحوزتهما عجلتان نوع تويوتا بيك اب دبل قمارة و بندقية كلاشنكوف نصف اخمص مع مخزن و بدلات عسكرية (مرقط) مع رتب عسكرية و أجهزة حاسوب و جهاز مناداة واختام متنوعة وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين وكالاتي :-
1. خطف وقتل احد المواطنين حيث تم اختطافه من منطقة الشعيبة وقتله في منطقة الرميلة الشمالية .
2. نصب سيطرات وهمية برتب وملابس عسكرية مختلفة لغرض ايقاف ارتال الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة وابتزازها واخذ مبالغ مالية منها حسب ادعائهم بانهم ضباط في منظومة الامن الجنوبية للحشد .
3. خطف شيخ عشيرة من منطقة الطوبة والنخيل وبعدها تم اطلاق سراحه بدون أي مقابل وذلك لغرض الترهيب .
وأكدت القيادة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".
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