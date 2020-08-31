إحذروا مخاطر المشروبات الغازية قد تؤدي للسكتات الدماغية

دعنا نعرفك فيما يلي على أشهر أضرار المشروبات الغازية:في دراسة تحليلية قامت بها جامعة ييل (Yale University)، ونشرت في مجلة (American Journal of Public Health) تم تحليل نتائج 88 دراسة لتحديد اثار المشروبات الغازية على الصحة.

وأغلب النتائج والحقائق كانت تدور حول أن الاستهلاك الزائد للمشروبات الغازية لا يمد الجسم فقط بكميات عالية من السعرات الحرارية، وإنما يعمل على تحفيز الشهية.

فزيادة تناول السكريات البسيطة التي تحويها المشروبات الغازية ترفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع ومؤقت، مما يحفز الشعور بالجوع.

وبالتالي فان استهلاك المشروبات الغازية من شأنه أن يزيد من الوزن ويرفع خطر الاصابة بالسمنة.

2- أمراض القلب

إن تناول المشروبات الغازية كما تحدثنا سابقاً يساهم في زيادة نسبة السمنة، بسبب محتواها العالي من السكريات البسيطة والسعرات الحرارية.

فهذه قد تكون علاقة لتربط بين تناول المشروبات الغازية الغنية بالسكريات والسعرات والتي تؤدي الى الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، كنتيجة طبيعية لرفع نسبة الدهنيات الثلاثية والكولسترول في الجسم.

مما يرفع من خطر التعرض لأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية.

3- الكبد الدهني

وجدت بعض الدراسات وجود رابط ما بين زيادة استهلاك المشروبات الغازية، وزيادة نسبة الدهون على الكبد أو ما يعرف بالكبد الدهني.

في نتائج دراسة أجريت عام 2008، تبين أن 80% من المشاركين المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي، كانوا يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات الغازية.

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وبهذا خلص القائمون على الدراسة الى أن تناول المشروبات الغازية قد يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني بنسبة 82.5 %.

4- تسوس الأسنان

يرتبط استهلاك السكر بكميات عالية بزيادة فرص تسوس الأسنان، فالبكتيريا تتعايش مع وجود السكر وتنتج الأحماض التي تؤثر على طبقة المينا.

وتعرض السن للحمض لمدة 20 دقيقة أو أكثر يؤدي الى بناء طبقات البلاك على السن واللثة، ويزيد من فرص تسوس الأسنان.

وبالتالي فإن استهلاك المشروبات الغازية التي تعتبر مصدر عالي للسكريات البسيطة سيزيد من هذه الاحتمالية.

5- السكري

في نتائج دراسة نشرت عام 2005، في المجلة الأمريكية (American Academy of Family Physicians) تبين أن استهلاك المشروبات الغازية بشكل منتظم يرتبط برفع خطر الإصابة بالسكري.

فالمحليات الصناعية والملونات المضافة للمشروبات الغازية تقلل من حساسية الأنسولين. عندها يصبح الجسم أقل حساسية للأنسولين، تبدأ مستويات الجلوكوز بالارتفاع، و تتعرض للإصابة بالسكري.

بعد أن تعرفت على أضرار المشروبات الغازية على صحتك، فكلنا امل أن تتجنبها، وتتوجه لاختيار البدائل الأكثر صحة مثل المياه بالنكهات، والشاي المثلج، ومشروبات الاعشاب.