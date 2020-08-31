محافظة بغداد تنشر ارقام هواتف لتلقي شكاوى المولدات

‭0770 583 6609‬ / 07730212172

٢_ ناحية التاجي الجديد. 07700617562

٣-ناحية النصر والسلام 07505547036

07822759370

٤-ناحية اللطيفية 07709646507

٥- ناحية المشاهدة 07712044470

٦-ناحية الكرادة. 07716669831

٧-ناحية ابناء الرافدين. ‭0773 622 4139

٨-ناحية الرشيد. . 07812120044

٩-ناحية شعلة الصدرين 07724493118

١٠- ناحية بغداد الجديدة. 07738118096

١١-مدير ناحية الوحدة . 07713838331

١٢-الممثل القانوني لناحيةالوحدة07904304953

١٣-لجنة الطاقةناحية الوحدة. 07722865076

١٤- مسؤول المولدات ابو غريب 07505651440

١٥- ناحية فلسطين . 07721034771

١٦-قائمقامية الرصافة. . 07739269907

١٧-ناحية سبع البور . 07510797231

١٨- ناحية اليوسفية. 07804409596

١٩- قائمقامية المدائن. 07706209118

٢٠- قائمقامية المحمودية. 07711105277

٢١- ناحية العبايجي.07819911003

07805604178

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.