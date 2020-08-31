ماذا يعني رقم رحلة تل أبيب-أبوظبي (LY971)؟

لم يكن الإقلاع وحده هو من حبس الأنفاس مع أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، بل خلف الصورة كان ما خطف الأنظار.

مشاهد ولقطات كثيرة غلّفت اللحظة التاريخية، وواكبتها ”الخليج 365”، بينها الرقم الذي حملته الرحلة التابعة لشركة "العال الإسرائيلية" (LY971).





Advertisements

فما دلالة الرقم؟

رقم الرحلة (LY971) التي غادرت مطار بن غوريون بتل أبيب متجهة إلى أبوظبي، ظهر اليوم الإثنين، هو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات العربية المتحدة.

وبهذه الرحلة تكون إسرائيل والإمارات قد دشنتا أول خطوة على مسار تنفيذ معاهدة السلام التي وقعت بين البلدين برعاية أمريكية، قبل أسبوعين، وقوبلت بموجة ترحيب عربي ودولي.



