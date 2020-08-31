شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل إلى مطار الرئاسة في أبوظبي قبل قليل وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة للدولة.



وغادر الوفد صباح اليوم على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الامارات .. وكتب على أعلى نوافذ قمرة القيادة كلمة "سلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.