الشرطة البريطانية تعتقل متهمين بالإرهاب بعد إجبار طائرة على الهبوط في لندن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اعتقلت الشرطة البريطانية رجلين للاشتباه في تورطهما في الإرهاب في مطار ستانستد في لندن بعد وصولهما أمس الأحد.

وقالت الشرطة أن الرجلين، وأحدهما من الكويت والثاني من إيطاليا، وصلا على متن طائرة لشركة ريان اير، قادمة من فيينا. Advertisements وسارعت مقاتلتان "تايفون" من سلاح الجو الملكي باعتراض طائرة الركاب. ونقلت وكالة "برس اسوسيشن" للأنباء عن متحدث باسم ريان اير "نُبه طاقم الطائرة إلى تهديد أمني محتمل على متن الطائرة". وكشفت صحيفة "ديلي اكسبريس" اليوم الإثنين، العثور على "أشياء مثيرة للشبهات" في مرحاض على متن الطائرة، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

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