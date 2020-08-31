شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق: 68 وفاة و3731 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق امس تسجيل 68 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6959 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي امس إلى تسجيل 3731 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 231 ألفاً و177.

ولفتت إلى أن 3860 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172 ألفاً و880.

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