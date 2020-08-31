- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يؤكد لعون وصوله إلى لبنان اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقى الرئيس اللبناني لعماد ميشال عون، ظهر امس اتصالاً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله مجيئه اليوم إلى بيروت.
وتم خلال الاتصال عرض التطورات السياسية الراهنة، حيث جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح ماكرون أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس عون غداً لاستكمال المحادثات بينهما.
كان الرئيس ماكرون قد زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري وأعلن وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.
كان الانفجار قد خلف أكثر من 170 قتيلاً و6 آلاف مصاب، وتتسبب بدمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يؤكد لعون وصوله إلى لبنان اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.