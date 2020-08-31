مع انطلاق أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات.. مصرع شخص وإصابة آخرين في انفجار بأبوظبي وآخر بدبي

أعلنت الشرطة الإماراتية عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، اليوم الإثنين، في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبوظبي والآخر في دبي.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية، بأن اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بدبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" المملوكة لأبوظبي عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي قوله إن الانفجار أدى لنشوب حريق مما ألحق أضراراً بالطابق الأرضي من المبنى.

وأضافت أنه تم السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار الذي وقع في أبوظبي أصاب مطعمي بشارع راشد بن سعيد، مضيفة أنه ألحق أضراراً بمنافذ بيع أخرى.

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وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وكشفت الصور التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أضرار جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات بعد تطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت وسائل إعلامية أن الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، ستحلق عبر أجواء السعودية.

وستقل الرحلة وفداً أمريكياً يضم كلاً من من كبير مستشاري وصهر رئيس الولايات المتحدة جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، بينما سيترأس وفد إسرائيل رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.