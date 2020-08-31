بـ «فيديو وتغريدة».. الكشف عن تورط نظام عمر البشير في محاولة اغتيال مبارك

كشف برنامج وثائقي بثته قناة "العربية" الإخبارية كواليس الانقلاب العسكري في السودان عام 1989، وسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم.

وعرض برنامج "الأسرار الكبرى" لقطات وتسريبات حصرية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كشف فيها عن عدائه للنظام المصري بقيادة الرئيس حسني مبارك وقتها.

وقال عمر البشير إن المصريين وبعد وصولنا للسلطة "ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا ثم بعد فترة اكتشفوا أن نظامنا في السودان خصم للنظام في مصر".

وقبل سنوات من وفاته، كشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، عن تورط نظام البشير في محاولة اغتيال حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا عام 1995.

والسبت الماضي، كتب علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها إن حسن الترابي كشف تورط علي عثمان محمد طه وزير الخارجية السوداني السابق ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن السابق في محاولة الاغتيال.

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وأكد علاء مبارك أن النظام السوداني بقيادة البشير كان متورطاً في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية.

وفي عام 1995، كشف الرئيس الراحل حسني مبارك، تفاصيل تورط الإخوان ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في محاولة اغتياله، وذلك خلال لقاءه مع الإعلاميين والفنانين المصريين.

وقال مبارك إنه علم بمقتل اثنين من المنفذين وهما من المرتزقة الذين يفدون من جنسيات أخرى للتدريب على الإرهاب في السودان، حيث ضبطت بحوزتهم هواتف عليها مكالمات مسجلة مع قيادات القاعدة في باكستان، مضيفا أن المنفذ الثالث والذي أصيب ولم يتوف، قبض عليه ويدعى محمد سراج سوداني الجنسية، وهو العقل المدبر للعملية، وعندما أصيب، قام زملاؤه بسحبه وتركوا جثتي المنفذين الآخرين.

وأضاف مبارك أن السلطات الإثيوبية قامت بالتحقيق معه وعلمت بتسلل عناصر الإرهابيين المنفذين إليها من السودان، وأنهم كانوا يدبرون للعملية قبلها بنحو 3 أشهر، متهماً حسن الترابي القيادي الإسلامي السوداني وزعيم حزب المؤتمر الشعبي المنتمي لجماعة الإخوان بالتورط في التخطيط للحادث.

يشار إلى أن الرئيس المصري الراحل كان قد تعرض خلال ذهابه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة الإفريقية في يونيو من العام 1995، لمحاولة اغتيال، حيث تعرض موكبه لاستهداف من قبل مسلحين، فيما نجح حراس الرئيس في تصفية اثنين من المنفذين، قبل أن يقرر مبارك الذهاب للمطار والعودة للقاهرة خشية وجود استهداف آخر في الطريق.