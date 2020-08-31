شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تكليف حسن عبد الشافي بأعمال رئيس الرقابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 475 لسنة 2020، بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

وتضمنت المادة الأولي، من القرار: يكلف حسن عبد الشافي أحمد، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتباراً من 30/8/2020.

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وجاء في المادة الثانية، من القرار، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.