فيديوجراف.. قبائل الصومال تنتفض ضد التدخلات القطرية فى بلادهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف تداوله عدد من النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى الضوء على انتفاضة قبائل الصومال ضد التدخل القطرى فى بلادهم، حيث أشار الى أن قبائل الصومال تطالب بطرد رجال قطر من بلادها .

وأشار الفيديوجراف إلى مجموعة من القبائل بالإسم وهى قبائل هبرغدير، و مودلود، التى أعلنت عن تشكيل تحالف انتخابى للإطاحة بالرئيس الحالى فرماجو فى الانتخابات القادمة والسيطرة على أغلبية البرلمان . Advertisements وأوضح الفيديوجراف، أن الأسباب تعود إلى تزايد النفوذ القطرى في البلاد على حساب المصلحة الوطنية، كما لفت إلى أن قبائل الصومال أكدت عزمها إجراء الانتخابات في موعدها رغم المحاولات القطرية لتأجيل الانتخابات بعد تراجع شعبية طليقها فرماجو . ونقل الفيديوجراف تحذيرات القبائل الصومالية لفرماجو من البقاء في الحكم بعد إنتهاء مدته، كما لفت إلى أن تحالف القبلتين سبق وأن أطاح بالرئيس السابق محمد سياد برى.

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