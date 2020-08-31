شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سابق بالشرق يعترف بملل قنوات الإخوان وانعدام وعي العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر تضرب الأزمات قنوات الإخوان المطلة علينا من دول معادية لمصر أبرزها قطر، ويواجه إعلام الإخوان أزمة شغلت الأحاديث الجانبية للعاملين بقناة الشرق الإخوانية، الأمر الذى أدى إلى اعترافات خرجت من مذيعين إخوان يؤكدون فشل تلك الأبواق الإخوانية، فضلا عن حالة السفه والسخرية التى تنتاب العاملين بتلك القنوات.

من أبرز تلك الاعترافات ما كشفه طارق قاسم، أحد مقدمى البرامج بقنوات الإخوان وإعلامى سابق بقناة الشرق، قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": إعلام الإخوان أصبح أشبه بإعلام "السخرية" و"السف والتريقة"، حيث كان هذا خواء وإفلاسا و شغل ناس "حافظة مش فاهمة".

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لم تنته الاعترافات عند هذا الحد، بل واصل فضح المنظومة الإعلامية الإخوانية قائلا: مع استمرار الوقت تحولت القصة كلها لإفيهات وسف وتريقة، فقد كانت تلك الفلسفة بذرة الفناء لإعلام الإخوان لدى البعض لأنه لم يكن - و لم يصبح فيما بعد - لدى معسكر الإخوان طريقة غيرها، وهذا الكلام مهم التذكير به على هامش حالة التراجع و الخواء الكبيرة فى أداء ومحتوى إعلام الإخوان لدرجة أنه بات مملا حتى للعاملين فيه !

وتابع طارق قاسم: كل تلك الأوضاع كانت محصلة منطقية فى ظل قيادات جاءت من رحم " اللجان الإعلامية " للإسلاميين ولطريقة عمل استمراها حتى الهامش الليبرالى فى ذلك الإعلام.. ولقد تمت مقاومة كل محاولات النصح والتعديل والاقتراح باستماته وشراسة.. بل وعوقب المقترحون عقابا وحشيا!