شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تشيد بدء المرحلة الثالثة للقاح كورونا: تضعنا بالسباق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصينى الخاص بالوقاية من فيروس كورونا فى مصر خطوة هامة فى طريق مكافحة الفيروس.

وأوضح أن إجراء التجارب السريرية الخاصة باللقاح ستضع مصر ضمن قائمة الدول التى دخلت هذا السباق الطبى والعلمى العالمى لمواجهة هذا الفيروس وتكلل مساعيها نحو إيجاد لقاح كورونا بالتنسيق مع الصين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد أولوية لدى المنظومة الصحية العالمية والمصرية، حيث يوجد تسارع فى السباق بين الدول الكبرى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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واختتم أبو العلا، بالتأكيد على أن المرحلة الثالثة تمثل المرحلة الأكثر أهمية، إذ إنها تحدد ما إذا كان اللقاح آمنا ويعالج المرض أم لا، كما أن إجراء هذه التجارب يأتى فى ظل التخوفات من حدوث موجة ثانية للوباء فى العديد من الدول أشد خطرًا من الأولى.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصينى الخاص بالوقاية من فيروس كورونا فى مصر اليوم، ومن المقرر أن تستمر مبدئيا طوال شهر سبتمبر.

وأكدت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللقاح الصينى وصل إلى مصر لاستكمال التجارب السريرية فى مرحلتها الثالثة وفق معايير وضوابط محددة لأخلاقيات البحث العلمى ومن المقرر اعلان النتائج فور انتهاء التجارب الإكلينيكية.