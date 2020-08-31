شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بجهود وزارة الثقافة فى إحياء التراث الحضارى وتاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، أن جهود الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في إحياء التراث والحضارة المصرية وتسليط الضوء على حضارة وتاريخ مصرنا الحبيبة، وخطتها المتكاملة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب واستجابتها لمطالب أهالى دوائرهم، تسهم فى التصدى لمخططات الإخوان فى نشر الفكر المتشدد.

وقال النائب علاء والى، إن وزيرة الثقافة نجحت في جذب وفود برلمانية من مختلف دول العالم لدار الأوبرا المصرية لتفقد المسارح وقاعات التدريب إلى جانب متحف الاوبرا وذلك بهدف التعرف على أنشطتها الفنية وإمكانياتها وطاقاتها البشرية، الأمر الذى يعكس صورة إيجابية حقيقية عن مصر .

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وأضاف والى، أن وزارة الثقافة تسعى لخلق بيئة مناسبة تعمل على تشجيع روح الابتكار وإنتاج ألوان راقية من الفكر والفن بما ينعكس إيجابا على السلوك المجتمعى والارتقاء بالوعي والوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة فى مجال المسرح، باعتباره أحد أهم ركائز العمل الثقافى والفنى نظراً لاحتوائه على مجالات متعددة للإبداع

وأشار المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الثقافة بذلت جهودا كبيرة في التعامل مع أزمة كورونا ووضعت خطتها لمواجهة آثار الحظر الصحي الذي فرضته، منها إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان "ابدأ حلمك أون لاين" بالإضافة لمبادراتها الإلكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي كان لها آثارها الإيجابية القوية .