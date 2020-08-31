"دقيقة حداد" في مجلس جامعة بني سويف على أرواح شهداء بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استهل مجلس جامعة بني سويف جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور منصور حسن، وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإرهاب لا دين له إذ يستهدف ضرب الاستقرار في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أنه لابد من القصاص العادل ممن سفك الدماء الذكية التي سالت فالعمليات الإرهابية تهدف لعرقلة مسيرة الوطن نحو التنمية وزعزعة أمن وسلامة البلاد.

كما أعرب الدكتور منصور عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات بما تحمله من غدر وخسة لن تثنى شعب مصر العظيم عن مواصلة مسيرته نحو المستقبل، مؤكدا على أهمية دور القوات المسلحة في استمرار العمليات القتالية ضد العناصر الإرهابية.