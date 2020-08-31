"علاقة شاذة".. كشف لغز مقتل خفير خصوصي داخل "سوق بالإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة خفير خصوصي في سوق تحت الإنشاء بمدينة برج العرب الجديدة، إذ تبين أن وراء الجريمة واقعة شذوذ جنسي.

تلقى قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة خفير خصوصي داخل غرفة ملحقة بسوق تحت الإنشاء تابع لجهاز مدينة برج العرب، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة "ج.ع" 64 عاما، خفير خصوصي، مقيم بمحافظة البحيرة، ملقاة بأرضية غرفة الحراسة بالسوق المشار إليه، ويرتدي كامل ملابسه، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالرأس مختلف أنحاء الجسم.

وجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمصي، مدير المباحث، لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه.

توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه "ط.ش"، 20 عامًا، عامل باليومية، مقيم بمحافظة أسيوط، وجرى ضبطه بمزرعة بمدينة الحمام، واعترف بقتل المجني عليه، بسبب تهديده له ومحاولته ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

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وأوضح المتهم في اعترافاته أمام ضباط المباحث، إنه كان يعمل في إنشاء مسجد بالمنطقة محل الحادث وتعرف خلال تلك الفترة على المجني عليه، قائلا: "مؤخرا انتهى عملي بالمسجد وزرت المجني عليه وطلبت منه مساعدتي في توفير فرصة عمل".

وأشار إلى أن المجني عليه اتهمه بسرقة هاتفه المحمول وهو ما أنكره إلا أن المذكور أخذ منه بطاقة الرقم القومي، وصورها بهاتفه المحمول، وهدده بإبلاغ قسم الشرطة، وطلب منه الانصراف والحضور ليلا للتفاوض.

وأضاف المتهم أنه ذهب في الموعد المحدد للقاء المجني عليه وفوجئ به يغلق بوابة المشروع بالجنزير ويتحسس جسده طالبا منه ممارسة الشذوذ الجنسي، قائلا: "قولتله عيب ياعمي .. وغافلته وأحضرت عصا خشبية وضربته بها حتى الموت".

وأكد المتهم في التحقيقات أنه ارتكب الحادث، دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أنه استولى على هاتف المجني عليه عقب الحادث بسبب وجود صورة رقمه القومي عليه.

حُرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة برج العرب، وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول، والأداة المستخدمة في الحادث.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.