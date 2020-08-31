في واقعة الضابط المفصول وزوجته.. متهمة جديدة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الاثنين، باستدعاء الطفلة ابنة الضابط المفصول المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، 10 سنوات، وزوجته المغربية، لسؤالها في الواقعة بعد اتهام الطفلة المجني عليها بمشاركتها في التعذيب مع والدها ووالدتها.
وأكد عاصم عامر، محامي الطفلة المجني عليها، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطفلة أمنية المجني عليها اتهمت الطفلة "صوفيا.ك.خ" 12 عامًا، باشتراكها في تعذيبها عن طريق مساعدتها في قص شعرها، والتنمر عليها، والاعتداء عليها لفظيًا وبدنيًا.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من إبراهيم فتحي 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه "كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته "ماريا" تحمل الجنسية المغربية، بتعذيب ابنته "أمنية"، 9 سنوات.
وتبين من أقوال والد الطفلة صاحب البلاغ أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، وترك له طفلته وغادر مركز سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.
جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبال الطفلة لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.
ألقي القبض على الضابط المفصول، وجرى اقتياده إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وزوجته المغربية، وسمسارة التشغيل، ووالدة الطفلة، فيما جرى حبسهم جميعًا، قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيل والدة الطفلة لكونها لديها رضيعًا.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 6697 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.
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