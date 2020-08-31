في أعلى حصيلة يومية منذ بداية انتشار الفيروس: فرنسا تسجل 7379 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة، أنها سجلت 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



وهذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس الماضي .



وكانت الحكومة الفرنسية صنّفت 21 منطقة إقليمية مناطق خطرة، حيث ترتفع فيها الإصابة بالعدوى.