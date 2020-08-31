أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة، أنها سجلت 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وهذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس الماضي .
وكانت الحكومة الفرنسية صنّفت 21 منطقة إقليمية مناطق خطرة، حيث ترتفع فيها الإصابة بالعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر في أعلى حصيلة يومية منذ بداية انتشار الفيروس: فرنسا تسجل 7379 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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