هزة أرضية بشدة 4.2 درجات تضرب الجزائر

سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم السبت 29 اوت 2020، هزة ارضية في ولاية تيبازة الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فإن الهزة الأرضية سجلت على الساعة السادسة و10 دقائق.

وأضاف المصدر أن شدة الهزة الأرضية بلغت 4.2 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مكان الهزة، 3 كلم شمال شرق سيدي الياس ولاية تيبازة.

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