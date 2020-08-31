ليبيا: إيقاف وزير الداخلية في حكومة الوفاق عن العمل وإحالته على التحقيق

قرر رئيس حكومة الوفاق الليبية أمس الجمعة 28 أوت 2020، إيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الاداري أمام المجلس الرئلسي خلال أجل أقضاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار. وجاء في القرار أنه يتم التحقيق مع وزير الداخلية بشأن التصاريح والاذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتضررين والبيانات الصادر عنه حيال المظاهرات والاحداث الناجمة عنها، التي شهدها طرابلس وبعض المدن الاخرى الاسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين. كما تم تكليف وكيل الوزارة العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة وومارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والادارية الموكلة للوزير.



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