فلسطين تُسجل 875 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان صحفي إن الوفيات شملت أربع حالات في مدينة القدس وحالة في قطاع غزة وأخرى في رام الله والحالة السابعة كانت في قلقيلية.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 393 حالة تلتها محافظة الخليل بإجمالي 249 إصابة فيما سجلت 99

حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هناك 31 من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "إن ارتفاع الإصابات بالكورونا شيء ملحوظ منا جميعا وفي

جميع المحافظات".

وأضاف" شددنا في الأيام الأخيرة من إجراءات الرقابة، لا خيار لنا غير الوقاية وآمل أن لا نضطر للعودة إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس بلغ 29849 إصابة تعافى منها 20510 فيما بلغت حالات الوفاة 173 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.