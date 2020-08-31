ليتوانيا تعتزم فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا

صرح رئيس ليتوانيا، إيتاناس ناوسيدا، بأن بلاده ولاتفيا وإستونيا ستعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين، فرض عقوبات سفر على نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وأضاف ناوسيدا - في تصريحات له، "أن

هذه القائمة خطوة أولى، ويمكن توسيعها لاحقا".

وكانت ليتوانيا أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم معاقبة المسؤولين البيلاروسيين الذين تحملهم المسؤولية عن انتهاكات انتخابية، وأعمال العنف

ضد المحتجين.

وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس على خلفية "قمع المتظاهرين" في البلاد.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات بعد أن فاز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة في الانتخابات التي أجريت يوم 9 أغسطس الجاري، والتي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها، معتبرة أنها كانت مزيفة.