طوكيو تُحطم رقماً قياسياً في إصابات كورونا الشهرية

حطمت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، رقما قياسيا شهريا جديدا بتسجيل 8126 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال شهر أغسطس الجاري، متجاوزة بذلك عدد الإصابات المسجلة في يوليو الماضي، والبالغة 6466 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حكومة العاصمة سجلت 100 حالة جديدة اليوم، وبذلك يصل المجموع التراكمي للعاصمة إلى 20 ألفا و817 حالة، موضحة

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أن طوكيو سجلت طوال شهر أغسطس حالات يومية بأرقام ثلاثية ما عدا يوم الاثنين الماضي، حيث سجلت 95 إصابة جديدة فقط، وبلغت ذروة الإصابات في الأول من الشهر الجاري، إذ سجلت 472 حالة.

وتقارن الزيادة في العاصمة بـ148 حالة مؤكدة أمس الأحد، وتعكس الأرقام اليومية

التي تعلنها حكومة العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية.

وتبقى طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، في حالة تأهب لمواجهة جائحة كورونا عند أعلى مستويات المواجهة، مما يعني أن معدلات العدوى "ما زالت منتشرة".



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.