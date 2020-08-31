بلجيكا: انخفاض متوسط ​​حالات الإصابة اليومية بكورونا لـ 430 حالة

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن معهد "ساينسانو" للصحة العامة في بلجيكا، أن 430 شخصا في المتوسط ​ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلجيكا خلال الأسبوع الماضي.

وقال المعهد في بيان (نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين) إن اتجاه منحنى الإصابات الجديدة في بلجيكا ظل ينخفض يوميًا بنسبة 14٪ خلال فترة السبعة أيام من 21 إلى 27 أغسطس الجاري. ويواصل متوسط ​​عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في

البلاد اتجاهه التنازلي.

وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية تفشي الجائحة وصل حتى الآن إلى 85 ألفا و42 حالة. ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا والحالات النشطة المؤكدة؛ وكذلك المرضى الذين تعافوا أو ماتوا من عواقب الفيروس.

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وفي الفترة من 21 إلى 27 أغسطس، سجلت السلطات الصحية في بلجيكا ما معدله 15 حالة

دخول جديدة إلى المستشفيات يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قويًا مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 24 مريضًا جديدًا في الأسبوع السابق.



وأضاف المعهد أن البلاد سجلت أيضا متوسط ​4 وفيات يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وهو أيضًا يمثل انخفاضا مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 8 في الأسبوع السابق. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء حاليًا 9894 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.