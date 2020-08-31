موريتانيا تُسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء 121 فحصًا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7022 إصابة مؤكدة.
وأكد وزارة الصحة - في
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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