تسجيل 473 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل 473 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85109 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 531 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السندلوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات

تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 124 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و111 حالة في منطقة الفروانية الصحية و90 حالة في منطقة الجهراء الصحية و75 حالة في منطقة العاصمة الصحية و73 حالة في منطقة حولي الصحية.

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وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في

أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7354 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3490 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 617619 فحصًا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.