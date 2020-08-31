إسرائيل تُسجل 1102 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، تسجيل 1102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 453 حالة خطيرة.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية -أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، وأن حصيلة الوفيات الإجمالية استقرت عند 922 حالة.
وأوضحت أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباءقد تجاوز الـ113 ألفا، من بينهم 92 ألفا و104 حالات تعاف.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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