انفجار كبير في مطعم “كي اف سي” يهز أبو ظبي

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انفجار في مطعم
اعلنت شرطة أبو ظبي أن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة تعاملت مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم “كي أف سي” بأحد مباني شارع الشيخ راشد بن سعيد في العاصمة الإماراتية.
وأشارت إلى أن الإنفجار أدى إلى وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .
واشارت وكالة الأنباء الرسمية (وام) انه قد ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم في أبوظبي صباح اليوم بوقوع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع من مركز الفلاح بمديرية الطوارىء والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، وباشرت الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق الموقع لضمان سلامة الجمهور.
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