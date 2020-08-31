كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 4993 إصابة و83 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 4993 إصابة و83 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الحالات إلى 995319 إصابة، منها 17176 حالة وفاة حتى الآن.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تماثل 2405 أشخاص للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي المتعافين إلى 809387، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 168756.

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وكشفت وزارة الصحة الروسية، أن 27,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وسجلت العاصمة موسكو 685 إصابة و12 وفاة جديدة مقابل 695 إصابة و11 وفاة في الإحصائية السابقة، لترتفع الحصيلة إلى 262418 إصابة و4821 حالة وفاة.

ووصل مجموع المتعافين في المدينة إلى 214121 بعد تسجيل 916 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.