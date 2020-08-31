بعد الحادث الخطير.. الممثلة فاطمة الزهراء بلدي تغادر المصحة

غادرت الفنانة فاطمة الزهراء بلدي المستشفى لمواصلة العلاج في المنزل، نتيجة إصابتها في حادث سير، في الأسبوع الثالث من شهر غشت الحالي.

وتفاعلت لأول مرة، بطلة مسلسل سلامات أبو البنات مع جمهورها، بعد الحادث، من خلال منشور شاركته، أمس الأحد، على أنستغرام، وكتبت فيه: “الحمدلله على لطف الله، الحادث كان صعبا فعلا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، حاليا، أتلقى العلاج في المنزل، وحالتي الصحية في تحسن الحمد لله”.

ووجهت فاطمة الزهراء بلدي الشكر إلى كل من اتصل بها للاطمئنان عن حالها، وأضافت: “كنشكر كاع الناس اللي سولو فيا من بعيد أو من قريب، و الناس اللي جاو عندي، كتاشفت عائلة جديدة و كبيرة من أصدقاء و زملاء العمل و معجبين، و طبعا مايمكنش نسا الطاقم الطبي و الإداري للمصحة”.

وكانت فاطمة الزهراء بلدي قد تعرضت، منتصف الأسبوع الثالث من غشت الحالي، لحادث سير خطير، في شوارع الدارالبيضاء، نتيجة اصطدام بين السيارة التي كانت تركبها رفقة زميلها بأخرى.