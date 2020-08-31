انفجار في مطعم في أبو ظبي يتسبّب بعدد من الإصابات -فيديو

قالت الشرطة الإماراتية في بيان إن عدة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين، في انفجار ناجم على الأرجح عن “تمديدات غاز” بمطعم في العاصمة أبوظبي.

وأفادت “وكالة أنباء الإمارات” بأن فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي “تعاملت… مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم… في أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضافت الوكالة “وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي”.

وتابع البيان “وتباشر حالياً الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور”.