بطريقها للإمارات: طائرة إسرائيلية تحلق بالأجواء السعودية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخلت الطائرة الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات ظهر اليوم الإثنين، المجال الجوي السعودي، وذلك في أول رحلة علنية لطائرة إسرائيلية تدخل المجال الجوي السعودي.
وأقلعت رحلة شركة طيران "العال" الإسرائيلية التي تقل الوفدين الأميركي والإسرائيلي إلى الإمارات عند العاشرة والنصف من مطار بن غوريون في اللد لتدخل لاحقا المجال الجوي السعودي، في أول خطوة معروفة من هذا القبيل تقدم عليها شركة طيران تجارية إسرائيلية بشكل علني.
وأظهر موقع بيانات الرحلات الجوية (فلايت رادار24) أن رحلة طيران العال (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.
وقال المتحدث باسم العال، ستانلي موريس، إن الطائرة 737-900 مجهزة بنظام دفاع صاروخي، وهي ميزة قياسية في هذه الأنواع من الطائرات وهو من متطلبات هذه الرحلة.
وبعد إيقاف أسطولها بسبب فيروس كورونا المستجد، تعد هذه الرحلة الأولى لشركة الطيران منذ 1 تموز/يوليو.
وفي وقت سابق هذا الشهر اتفقت إسرائيل والإمارات على التحالف والتوقيع على اتفاق تطبيع سلام برعاية أميركية، علما أن إسرائيل لم تخض أبدا أي حرب ضد الإمارات.
وضم الوفد الأميركي كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركويتز، ومبعوث واشنطن إلى إيران، برايان هوك.
وسيمثل إسرائيل مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، ومسؤولون إسرائيليون سيلتقون نظرائهم الإماراتيين.
وقال كوشنر للصحافيين قبل الصعود إلى متن الطائرة "في حين أن هذه رحلة تاريخية، نأمل أن تبدأ رحلة تاريخية أكثر للشرق الأوسط وما وراءه".
وقال بن شبات، رئيس الوفد الإسرائيلي، إنه متحمس لهذه الرحلة، وأن الهدف منها وضع أسس التعاون في مجالات مثل السياحة والطب والتكنولوجيا والتجارة.
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