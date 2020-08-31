حريق هائل قرب كنيسة التجلي بجبل الطور ومنازل بدبورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخمدت طواقم الإطفاء حريقا هائلا شبّ منذ أمس، الأحد، بالقرب من كنيسة التجلي بجبل الطور ومنازل مأهولة في قرية دبورية.
وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق، اليوم، بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل، بعدما أجرت عمليات إخماد نهائية في المكان.
واستدعيت إلى مكان الحريق عشرات طواقم الإطفاء بمساندة مروحيات، وعملت خلال ساعات الليل أيضًا من أجل السيطرة على الحريق بمراكز ونقاط عدّة تركزت في منع انتشار النيران واقترابها من كنيسة التجلي وكذلك المنازل القريبة في دبورية.
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