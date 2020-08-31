شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالة وفاة و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 531.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 473 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 ألفا و109 حالات. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 91 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 574 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 77 ألفا و224.

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