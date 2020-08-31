شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل الارتقاء بقطاع الكهرباء في سقطرى والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 أنشأت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، التابعة لدولة الإمارات المتحدة، محطتين في العاصمة حديبوه ومحطة قلنسية ومحطة موري في جزيرة سقطرى، وما زال العمل في محطتي علامه ونوجد قائما.

وتعمل المحطات على مدار الساعة من أجل تأمين التيار الكهربائي المستمر لأهالى سقطرى بشكل مجاني، وتكفلت المؤسسة بالمحروقات والصيانة وإرفاد المحطات بالكادر الهندسي والفني واستبدال الشبكة الهوائية المتهالكة بشبكة ارضية حديثة ومتطورة. Advertisements وتهدف مؤسسة خليفة من خلال دعمها المتواصل لقطاع الكهرباء من أجل تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق والقرى في سقطرى وربطها بالمحطات العامة للمؤسسة نظراً لارتباطها بالحياة اليومية لأبناء سقطرى. وثمن أهالي سقطرى الدعم المتواصل لأيادي الخير الإماراتية لمختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء الذي يشهد نقلة نوعية بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.

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