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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في ميليشيات طربلس يُهدد بالانقلاب على حكومة الوفاق والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
هدد آمر الميليشيا 166 في مصراتة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس محمد الحصان، بالانشقاق عليها إذا عُزل وزير الداخلية فتحي باشاغا.
وفي بيان صحافي، قال الحصان: "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعود تمثلني حكومة الوفاق"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الإثنين.
ويُذكر أن ميليشيا 166 مصراتة طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتها والاستعداد لتنفيذ أي أوامر.
ويأتي ذلك بعد قرار المجلس الرئاسي بتوقيف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق بسبب "التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين الرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية في غرب ليبيا".
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