«تمديدات غاز» تتسبب في انفجار بأحد مطاعم أبوظبي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، تتعامل مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية في أبوظبي.
وأوضحت الوكالة أنه وبحسب البيانات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .
وبحسب “وام”، فقد ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم في أبوظبي صباح الاثنين، بوقوع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع من مركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، و”باشرت الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق الموقع لضمان سلامة الجمهور”.
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