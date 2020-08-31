شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم الأثنين وفقا لإحصاء اجرته وسائل إعلامية للأصوات التي أدلى بها المشرعون في المشاورات الرسمية.

وحصل أديب، سفير لبنان في ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطني الحر المسيحي ترشيحه له.

ويضم مجلس النواب اللبناني عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.