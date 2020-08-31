شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوروبي": موقفنا موحد إزاء تركيا لوقف أعمالها الأحادية والان نبدء بالتفاصيل
قال الاتحاد الأوروبي أن موقفنا موحد إزاء الطلب من تركيا وقف أعمالها الأحادية.
كما توقع من تركيا أن تجد حلولا سلمية للتوتر في شرقي المتوسط وأضاف أن الخطوات الأحادية شرق المتوسط تزيد من التوتر.
و يطالب تركيا باللجوء إلى الحوار وتجنب تلك الإجراءات الاحادية التي تزيد التوتر.
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