شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 شهور لأسترالي خرق الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

صدر حكم بالسجن 6 شهور بحق استرالي في بيرث استخدم سلما للتسلل من فندق للحجر الصحي من أجل رؤية صديقته، وفقا لما جاء في تقرير اليوم الاثنين.

وكان الرجل 31 عاما قد سافر إلى بيرث من سيدني في نهاية يوليو وتلقى أمرا بالبقاء في الحجر الصحي بالفندق لمدة 14 يوما. لكن على مدار ثلاثة أيام، صعد مرارا من شرفته إلى سطح الفندق حيث تمكن من النزول على سلم رفعه أحد شركائه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.

ورصدت كاميرات المراقبة في الفندق الرجل، وتم القبض عليه بعد أن عثر عليه مختبئا في خزانة غرفة نوم في منزل بإحدى ضواحي بيرث.