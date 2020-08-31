نيمار يتجاهل برشلونة ويؤكد بقاءه مع باريس سان جيرمان

وحاول برشلونة في الموسم الماضي استعادة نيمار مرة أخرى من باريس سان جيرمان، ولكن المفاوضات والطلبات المادية من الجانب الفرنسي حالت دون إتمام الصفقة.

هذا العام من الصعب كما أكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، التعاقد مع نيمار نظراً للوضع المالي الذي يمر به النادي بعد جائحة فايروس كورونا مع تعنت باريس سان جيرمان في بيع اللاعب.



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ولذلك خرج نيمار في حوار مع مجلة "باريس سان جيرمان" الفرنسية الرسمية الصادرة صباح اليوم، الأثنين، وقال: "باقٍ في باريس سان جيرمان بالموسم المقبل".

وأضاف: "لدي طموح في العودة مرة أخرى مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة للفوز باللقب".

وأتم تصريحاته: "تعجبني فكرة القيام بكل شيء من أجل باريس سان جيرمان وكتابة اسمي في تاريخ هذا النادي الكبير".

الجدير بالذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان الحالي ينتهي في يونيو 2022، وهناك مفاوضات مع الإدارة لتمديده لبضع سنوات أخرى.