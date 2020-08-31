بالصورة: محمد رمضان يحضّر مفاجأة كبرى... ما هي؟

وشارك رمضان صورة تجمعه بالمطرب الفرنسي العالمي، ميتر جيمس، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي التقاه خلال تواجده في دبي.

وذكرت تقارير مصرية محلية أن رمضان انتهى من تسجيل أغنية تجمعه بالمطرب الفرنسي، ميتر جيمس، وصُورت وسُجلت بالمغرب، وستطرح قبل شهر رمضان، ومن المقرر أن يغني فيها رمضان باللغة الفرنسية.

يشار إلى أن ميتر جيمس قدم محمد رمضان على المسرح أمام جمهور حفله بالمغرب، الذي أقيم بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

من ناحية أخرى، حققت أحدث أغنيات محمد رمضان "تيك توك" أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بعد أن طرحها في 16 يوليو/ تموز، وهي كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع موسيقي سوبر ساكو، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج محمد رمضان.