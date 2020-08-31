بالصورة: محمد رمضان يحضّر مفاجأة كبرى... ما هي؟

وكتب محمد رمضان على الصورة بالإنجليزية: "استعدوا للمفاجأة الكبرى".
يشار إلى أن ميتر جيمس قدم محمد رمضان على المسرح أمام جمهور حفله بالمغرب، الذي أقيم بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
من ناحية أخرى، حققت أحدث أغنيات محمد رمضان "تيك توك" أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بعد أن طرحها في 16 يوليو/ تموز، وهي كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع موسيقي سوبر ساكو، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج محمد رمضان.
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