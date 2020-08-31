هذا النوع من الكمامات يمنع 99.9٪ من 'قطرات كورونا'

هذه المرة كشف العلماء عن مفاجأة بشأن أقنعة الوجه "الكمامات"، وحماية نوع معين منها من قطرات فيروس كورونا.

اليكم نوع الكمامات الذي يمنع 99.9٪ من "قطرات فيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.



بات ارتداء الكمامات أمرا أساسيا في حياتنا كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، حيث يمكن أن يمنع الشخص المصاب من نقل كوفيد-19 للآخرين.





أظهرت الاختبارات أن الشخص الذي يقف على بعد متر من شخص بدون كمامة يواجه خطر استنشاق الرذاذ بنسبة 1000 مرة أكبر من شخص يقف على بعد مسافة لا تتجاوز المتر من شخص يسعل ويرتدي قناع وجه. وجدت دراسة جديدة أن أقنعة الوجه "الكمامات" المصنوعة منزليًا من القطن تمنع 99.9٪ من القطرات المعدية من الانتشار في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يتحدث، في حين أن فعالية الأقنعة الجراحية تمنع 100٪ من القطرات.أظهرت الاختبارات أن الشخص الذي يقف على بعد متر من شخص بدون كمامة يواجه خطر استنشاق الرذاذ بنسبة 1000 مرة أكبر من شخص يقف على بعد مسافة لا تتجاوز المتر من شخص يسعل ويرتدي قناع وجه. علاوة على ذلك، فإن الكمامة القطنية من طبقة واحدة المصنوعة منزليًا قللت من عدد القطرات المعدية بأكثر من 1000 ضعف.

يقول فريق البحث، من معهد روزلين بجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، إن النتائج تظهر أهمية ارتداء قناعا للوجه في الأماكن العامة، حتى إذا كنت مصابًا بـ كوفيد-19، فلن تنقل المرض للآخرين.

قال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور إجنازيو ماريا فيولا، بجامعة إدنبرة: "لقد علمنا أن أقنعة الوجه من مواد مختلفة فعالة إلى حد مختلف في تصفية القطرات الصغيرة، ومع ذلك، عندما نظرنا تحديدًا إلى تلك القطرات الكبيرة التي يُعتقد أنها الأكثر خطورة، اكتشفنا أنه حتى أبسط كمامة قطنية مصنوع يدويًا بطبقة واحدة تكون فعالة للغاية".

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