القبض على ٦ من عناصر 'داعش' في نينوى

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الاثنين، القاء القبض على ٦ من عناصر "داعش"

وقال الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى من القاء القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى ( الحسبة ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة )".



واضاف، أن "عملية القاء القبض تمت خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( الزهراء والاربجية ويارمجة ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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