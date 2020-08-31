أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ففي أسواق الجملة ل‍شارع النهر ب‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والاوربي البيع 330 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 327.5 ألفاً.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 305 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 301 ألف دينار.



وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 335 و 350 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 310 و325 ألفاً.

(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).