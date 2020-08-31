بالفيديو: بعد فشل التزام الجانب الأميركي... العراق ينوي شراء مقاتلات متطورة

وكالات روسية نقلت عن المفتش العسكري العراقي عماد الزهيري اثناء مشاركته بمنتدى الدفاع العسكري في موسكو تفكير العراق بشراء طائرات سو سبعة وخمسين وذلك على خلفية تزويد بغداد انواعا من الطائرات المروحية والتي حسمت الموقف لصالح العراق ضد داعش بعد تنصل واشنطن عن تزويد العراق بمروحيات الاباتشي .وبمجرد الكشف عن نوايا العراق لضم طائرات الجيل الخامس الروسية اثارت موجة من الجدل بين التأييد والرفض بعد تأكيد جهات سياسية حاجة البلاد لطائرات التحالف الدولي لمواجهة التنظيمات الارهابية بدلا من شراء طائرات تتطلب مدة طويلة من التدريب وصرف مبالغ طائلة فضلا عن شمول العراق بعقوبات اميركية في حال تمت الصفقة حيث يحضر القانون الاميركي التعامل مع حلفاء روسيا باعتبارهم خصوم لاميركا.

ويرى المؤيدون للصفقة ان موسكو اكثر مصداقية من واشنطن بشأن اتفاقاتها العسكرية مع البلدان من ناحية السرعة في التسليح وتوفير الصيانة الفنية وتدريب الكوادر بشكل مستمر بالتزامن مع اجراء تحديثات بين الحين والآخر لتكنلوجيا الاسلحة المباعة، بما يضمن ديمومتها لمدة اطول اضافة الى الفرق الواسع من ناحية التكاليف المالية عن اسعار الاسلحة الاميركية.



وتعد طائرة السو سبعة وخمسين متعددة المهام فلديها القدرة على القتال الجوي والهجوم الارضي وهي احدى الاسباب التي تدفع العراق للتفكير نحو السوق الروسي، حيث سبق هذا الاعلان نية بغداد بشراء منظومات صواريخ اس ثلاثمئة واس اربعمة الخاصة بالدفاع الجوي .

من جانبها قالت لجنة الامن والدفاع النيابية إن الحديث عن صفقات أسلحة لم تناقش بسبب الوضع المالي مؤكدة أن الظرف المالي لا يسمح بصفقات كبيرة بحجم الطائرات.

وكشفت اللجنة أن العراق يمتلك في روسيا مبالغ مالية تعود لعقود تسليح سابقة والتي تعاقد عليها بخصوص انظمة الدفاع الجوي .