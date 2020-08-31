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مقتل 41 في سيول وانهيارات أرضية في الهند ونيبال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

مقتل 41 في سيول وانهيارات أرضية في الهند ونيبال

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن 41 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي وسيول نتجت عن أمطار غزيرة في نيبال والهند الأسبوع الماضي مع دخول موسم الأمطار آخر مراحله بعد أن أودى بحياة المئات في جنوب آسيا.

 

وقال مسؤول من وزارة الداخلية إن عشرة منهم أربعة طفال قتلوا عندما طمر انهيار أرضي خمسة منازل في غرب نيبال أمس الأحد.

 

وتوفي ما لا يقل عن 269 في نيبال بسبب السيول والانهيارات الأرضية هذا العام واعتبر 76 في عداد المفقودين.

 

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ويبدأ موسم الأمطار في يونيو في جنوب آسيا وينتهي في سبتمبر.

 

وفي ولاية جوجارات في غرب الهند توفي 14 في الأيام القليلة الماضية في وقائع مختلفة مرتبطة بالسيول، وفقا لما ذكره مسؤولون في مركز مواجهة الطوارئ بالولاية.

 

وتقول الحكومة المحلية إن منسوب الأمطار في جوجارات جاء أعلى 10% من المتوسط في فترات الأمطار الطويلة.

 

وفي ولاية أوديشا في شرق الهند قال مسؤولون إن 17 لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب الأمطار التي شردت الآلاف وأثرت على أكثر من نصف مليون من السكان.

 

وتوفي المئات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد وفي بنجلادش المجاورة خلال موسم الأمطار الحالي.

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