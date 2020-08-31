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بعد نجاح بطولته في “سلمات أبو البنات”.. محمد خيي يعود في “سعد” – صور

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محمد بوملي 0 تبليغ

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يعود الفنان محمد خيي في تجربة جديدة، بعد نجاح مسلسله “سلامات أبو البنات”، وهذه المرة عبر بوابة فيلم بعنوان “سعد”، للمخرج  محمد الشيبي.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن محمد خيي، يخوض التجربة مع وجوه جديدة، لتجسيد قصة عايشها المخرج، ومستوحاة من الواقع.

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وتصف قصة الفيلم التأثيرات النفسیة، والاجتماعیة، التي يخلفها موت أشخاص مقربين، والعلاقات الإنسانیة، التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الصدمات.
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وكان محمد خيي من أبرز الأسماء، التي تألقت في الموسم الرمضاني الماضي، إذ لقي دوره في مسلسل “سلامات أبو البنات” الذي بث على قناة “إم بي سي 5″، إشادة واسعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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