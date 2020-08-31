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يعود الفنان محمد خيي في تجربة جديدة، بعد نجاح مسلسله “سلامات أبو البنات”، وهذه المرة عبر بوابة فيلم بعنوان “سعد”، للمخرج محمد الشيبي.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن محمد خيي، يخوض التجربة مع وجوه جديدة، لتجسيد قصة عايشها المخرج، ومستوحاة من الواقع.
وتصف قصة الفيلم التأثيرات النفسیة، والاجتماعیة، التي يخلفها موت أشخاص مقربين، والعلاقات الإنسانیة، التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الصدمات.
وكان محمد خيي من أبرز الأسماء، التي تألقت في الموسم الرمضاني الماضي، إذ لقي دوره في مسلسل “سلامات أبو البنات” الذي بث على قناة “إم بي سي 5″، إشادة واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح بطولته في “سلمات أبو البنات”.. محمد خيي يعود في “سعد” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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