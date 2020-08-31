نشرة خاصة.. زخات رعدية بعدد من مناطق المملكة انطلاقا من اليوم الاثنين

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، بولمان، الرشيدية، فكيك، ميدلت، ورزازات، تارودانت، طاطا، تنغير وزاكورة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء.

وأضافت أن هذه الزخات ستهم أيضا عمالات وأقاليم الحوز، أسا-الزاك، أزيلال، الرشيدية، فكيك، ميدلت، ورزازات، تارودانت، طاطا، تنغير وزاكورة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء إلى غاية الساعة الواحدة من فجر يوم الأربعاء.

وسجلت المديرية أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة بالبرد أو بهبات رياح، مضيفة أن الزخات الرعدية لهذا اليوم ستستمر بزاكورة والرشيدية إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا. وأشار المصدر ذاته إلى أن رياحا عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 إلى 80 كلم في الساعة، ستهم اليوم الاثنين عمالات وأقاليم فحص-أنجرة، المضيق- الفنيدق، طنجة-أصيلة وتطوان.